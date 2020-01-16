2020-01-16T06:40:32+03:00
Происшествия

В Башкирии пассажирка внедорожника скончалась в больнице после лобового ДТП

Врачи боролись за ее жизнь в больнице, но не смогли спасти
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:

Авария со смертельным исходом случилась накануне, 15 января, на трассе Уфа - Инзер - Белорецк в Белорецком районе.

В Госавтоинспекции республики рассказали, что "Шкода Октавия" под управлением 31-летнего мужчины из Челябинской области лоб в лоб столкнулась с внедорожником "Грейт Уолл". Последним управлял 43-летний местный житель. Его 38-летняя пассажирка получила серьезные травмы.

Женщину экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но к вечеру она скончалась.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские из Башкирии потушили пожар в магазине игрушек, забросав его снегом
В аэропорту Уфы изменились правила парковки
В Башкирии пассажирка внедорожника скончалась в больнице после лобового ДТП
На льготные путевки в санатории для жителей Башкирии выделят более 10 млн рублей
В Башкирии разыскивают вандалов, устроивших хаос на набережной Белой
Стала известна судьба заблудившейся в лесу женщины из Башкирии
В Башкирии разыскивают заблудившуюся в лесу женщину
В Башкирии будут судить педиатра, которого винят в смерти 16-летней девушки
В Башкирии нашли труп мужчины в элитном внедорожнике
В «БашРТС» назвали адреса домов в Уфе, в которых пройдут проверки из-за крупных счетов за отопление
Солдата, погибшего в Хабаровском крае, похоронят на родине в Башкирии
Насильник из Башкирии надругался над омичкой, но доказать это удалось спустя 30 лет
Многодетным семьям Башкирии вместо земельных участков предложат 250 тысяч рублей
Башкирию накроет ледяным дождем
В Башкирии 17-летний подросток покончил с собой через месяц после смерти сестры
В Башкирии инвалид-колясочник 16 лет не может выйти из дома
Посетитель кафе в Башкирии устроил стрельбу из пистолета
Почтальонку из Башкирии представят к госнаграде за спасение от пожара 20 человек