В Башкирии пассажирка внедорожника скончалась в больнице после лобового ДТП

16 Янв. 2020 2020-01-16T06:40:32+03:00

Врачи боролись за ее жизнь в больнице, но не смогли спасти

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Авария со смертельным исходом случилась накануне, 15 января, на трассе Уфа - Инзер - Белорецк в Белорецком районе.

В Госавтоинспекции республики рассказали, что "Шкода Октавия" под управлением 31-летнего мужчины из Челябинской области лоб в лоб столкнулась с внедорожником "Грейт Уолл". Последним управлял 43-летний местный житель. Его 38-летняя пассажирка получила серьезные травмы.

Женщину экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но к вечеру она скончалась.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU