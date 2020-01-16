Полицейские из Башкирии потушили пожар в магазине игрушек, забросав его снегом

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:04:57+03:00

На помощь пришли и прохожие

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В Нефтекамске стражи порядка предотвратили пожар в магазине игрушек. Вечером 14 января два старших сержанта полиции Руслан Ахматгалин и Алмаз Гарифьянов патрулировали городские улицы и на первом этаже дома по Комсомольскому проспекту увидели пламя - горел подоконник внутри магазина.

Не дожидаясь помощи пожарных, полицейские разбили окно и стали бросать в огонь снег. Прохожие кинулись помогать мужчинам. Вместе им удалось потушить пожар прежде, чем он разгорелся.

- Предотвратив пожар, полицейские обеспечили безопасность жильцов дома и спасли товар магазина от уничтожения, - прокомментировали инцидент в пресс-службе МВД по Башкирии.

Фото: МВД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU