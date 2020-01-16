2020-01-16T06:57:52+03:00
Общество

В аэропорту Уфы изменились правила парковки

Нововведения коснулись двух зон парковки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В уфимском аэропорту ввели новые ограничения на парковку. Они начали действовать с 15 января. Изменения коснутся тех, кто повторно въезжает в зону А1 и на парковку ожидания рейсов С5. Продлевать время бесплатной стоянки с помощью повторных въездов теперь не удастся.

Как сообщили в уфимской авиагавани, отныне находиться бесплатно в зоне А1 положенные 15 минут и на парковке С5 два часа можно только через час с момента выезда из данных зон. Изучить правила подробнее можно в разделе "Парковки" на сайте авиаузла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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