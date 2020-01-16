В аэропорту Уфы изменились правила парковки
Нововведения коснулись двух зон парковки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В уфимском аэропорту ввели новые ограничения на парковку. Они начали действовать с 15 января. Изменения коснутся тех, кто повторно въезжает в зону А1 и на парковку ожидания рейсов С5. Продлевать время бесплатной стоянки с помощью повторных въездов теперь не удастся.
Как сообщили в уфимской авиагавани, отныне находиться бесплатно в зоне А1 положенные 15 минут и на парковке С5 два часа можно только через час с момента выезда из данных зон. Изучить правила подробнее можно в разделе "Парковки" на сайте авиаузла.
ИСТОЧНИК KP.RU