2020-01-16T06:15:27+03:00
Общество

На льготные путевки в санатории для жителей Башкирии выделят более 10 млн рублей

Всего планируется раздать 400 путевок
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Башкирское отделение Фонда социального страхования объявило конкурс на оказание услуг по санаторно-курортному лечению льготных категорий граждан. Им планируется предоставить 400 путевок на 18 дней в местных здравницах. Начальная цена контракта - 10,33 млн рублей. Финансирование берет на себя федеральная казна.

РБК со ссылкой на сайт госзакупок уточняет, что в санаториях планирует оказывать помощь людям с болезнями системы кровообращения, нервной, эндокринной системы, болезнями глаз, ушей и сосцевидного отростка, костно-мышечной системы, соединительной ткани и органов пищеварения.

Итоги конкурса подведут 22 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские из Башкирии потушили пожар в магазине игрушек, забросав его снегом
В аэропорту Уфы изменились правила парковки
В Башкирии пассажирка внедорожника скончалась в больнице после лобового ДТП
На льготные путевки в санатории для жителей Башкирии выделят более 10 млн рублей
В Башкирии разыскивают вандалов, устроивших хаос на набережной Белой
Стала известна судьба заблудившейся в лесу женщины из Башкирии
В Башкирии разыскивают заблудившуюся в лесу женщину
В Башкирии будут судить педиатра, которого винят в смерти 16-летней девушки
В Башкирии нашли труп мужчины в элитном внедорожнике
В «БашРТС» назвали адреса домов в Уфе, в которых пройдут проверки из-за крупных счетов за отопление
Солдата, погибшего в Хабаровском крае, похоронят на родине в Башкирии
Насильник из Башкирии надругался над омичкой, но доказать это удалось спустя 30 лет
Многодетным семьям Башкирии вместо земельных участков предложат 250 тысяч рублей
Башкирию накроет ледяным дождем
В Башкирии 17-летний подросток покончил с собой через месяц после смерти сестры
В Башкирии инвалид-колясочник 16 лет не может выйти из дома
Посетитель кафе в Башкирии устроил стрельбу из пистолета
Почтальонку из Башкирии представят к госнаграде за спасение от пожара 20 человек