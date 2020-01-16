На льготные путевки в санатории для жителей Башкирии выделят более 10 млн рублей
Башкирское отделение Фонда социального страхования объявило конкурс на оказание услуг по санаторно-курортному лечению льготных категорий граждан. Им планируется предоставить 400 путевок на 18 дней в местных здравницах. Начальная цена контракта - 10,33 млн рублей. Финансирование берет на себя федеральная казна.
РБК со ссылкой на сайт госзакупок уточняет, что в санаториях планирует оказывать помощь людям с болезнями системы кровообращения, нервной, эндокринной системы, болезнями глаз, ушей и сосцевидного отростка, костно-мышечной системы, соединительной ткани и органов пищеварения.
Итоги конкурса подведут 22 января.
ИСТОЧНИК KP.RU