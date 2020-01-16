На льготные путевки в санатории для жителей Башкирии выделят более 10 млн рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T06:15:27+03:00

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Башкирское отделение Фонда социального страхования объявило конкурс на оказание услуг по санаторно-курортному лечению льготных категорий граждан. Им планируется предоставить 400 путевок на 18 дней в местных здравницах. Начальная цена контракта - 10,33 млн рублей. Финансирование берет на себя федеральная казна.

РБК со ссылкой на сайт госзакупок уточняет, что в санаториях планирует оказывать помощь людям с болезнями системы кровообращения, нервной, эндокринной системы, болезнями глаз, ушей и сосцевидного отростка, костно-мышечной системы, соединительной ткани и органов пищеварения.

Итоги конкурса подведут 22 января.

ИСТОЧНИК KP.RU