Стала известна судьба заблудившейся в лесу женщины из Башкирии

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:51:38+03:00

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Сегодня вечером, 15 января, спасатели и полицейские Белебеевского района Башкирии отправились в лесную чащу в районе поселка Приютово в поисках пропавшей 56-летней женщины. Как сообщалось ранее, она отправилась в лес еще днем чтобы собрать веники. Вскоре она перестала выходить на связь с родными и те забили тревогу.

Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, пожилая женщина заблудилась на обратном пути из леса. На ее поиски незамедлительно выехали спасатели и полицейские. К поискам привлекли также местных жителей и специальную технику. К счастью, все завершилось благополучно — заплутавшую нашли и передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU