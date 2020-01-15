В Башкирии разыскивают вандалов, устроивших хаос на набережной Белой

15 Янв. 2020 2020-01-15T20:40:25+03:00

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Сегодня, 15 января, в Стерлитамаке неизвестные устроили настоящий хаос на набережной реки Белая. Они изрисовали скамейки и стены баллончиками с краской и сломали качели. Об акте вандализма в своих социальных сетях сообщил мэр города Владимир Куликов. Он осудил такое поведение и призвал горожан бережно относиться к труду тех, кто наводит красоту в общественных местах.

- До боли в сердце обидно, когда такое видишь. Мы ведь стараемся для всех горожан, делаем город лучше, – пишет Куликов. – Так давайте будем бережно относиться к нашему с вами труду, - написал Владимир Куликов.

Горожане поддержали градоначальника в комментариях. Пользователи соцсетей предположили, что хулиганами были школьники, которым не хватает воспитания.

ИСТОЧНИК KP.RU