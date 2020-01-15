В Башкирии нашли труп мужчины в элитном внедорожнике

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:58:50+03:00

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В Башкирии обнаружили труп мужчины в иномарке Toyota Land Cruiser. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Собеседник рассказал, что элитный внедорожник с бездыханным телом в салоне стоял возле наркологического отделения Ишимбайской ЦРБ. На теле 36-летнего погибшего было множество ранений: царапина на левом боку, гематома левого глаза, ссадины, ушибы на коленях и рассечение правой брови. По словам 59-летнего водителя авто, он пытался довезти своего знакомого до больницы, но не успел. Известно, что тот получил побои в собственной квартире – что именно в ней произошло, предстоит выяснить правоохранителям.

С места происшествия полицейские изъяли сотовый телефон и кошелек с водительским удостоверением. Труп был направлен на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU