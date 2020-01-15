В «БашРТС» назвали адреса домов в Уфе, в которых пройдут проверки из-за крупных счетов за отопление

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:05:33+03:00

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«БашРТС» назвала адреса домов в Уфе, в которых пройдут проверки из-за крупных счетов за отопление. Специалисты ресурсоснабжающей компании оценят исправность общедомовых приборов учета. По итогам проверки будет принято решение о корректировке доначислений и даны разъяснения жителям. В Уфе проверка продлится десять дней: с 14 по 24 января.

– ООО «БашРТС» заинтересовано в том, чтобы приборы учета работали исправно, а показания, полученные от управляющей компании, были верными, поскольку от этих факторов зависит корректность начислений жильцам за потребленные коммунальные ресурсы, – заявили в компании.

По каким именно адресам пройдет проверка, можно посмотреть здесь.

Напомним, на прошлой неделе уфимцы массово начали жаловаться на чрезмерно высокие счета за отопления. Суммы в платежках доходили до 14 тысяч рублей. На прошедшей в понедельник оперативке в правительстве республики министр ЖКХ Борис Беляев сказал, что правильность доначислений за тепло проверит специальная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU