Солдата, погибшего в Хабаровском крае, похоронят на родине в Башкирии

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:14:26+03:00

В 2017 году он уехал служить в Бикин и после года службы решил остаться в части, подписав контракт.

Изменить размер текста: A A

В Башкирию привезли тело 21-летнего Андрея Михайлова, который трагически погиб в городе Бикин Хабаровского края. Об этом сообщила сестра Андрея Лидия Бондарева. Молодого человека похоронят завтра, 16 января, в селе Раевский.

-Кто хочет попрощаться с Андреем, приходите по адресу пер. Малиновый д. 8. 16 января, отпевание в церкви состоится в 13.00, а похороны в 14.00, - написала Лидия.

Напомним, солдат-контрактник погиб под поездом. Его тело было найдено на железнодорожных путях. Родственники полагали, что его забили до смерти и выбросили, но информация не подтвердилась, следов насилия не найдено. Андрей погиб под поездом, это оказалось несчастным случаем. В 2017 году он уехал служить в Бикин и после года службы решил остаться в части, подписав контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU