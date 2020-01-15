Многодетным семьям Башкирии вместо земельных участков предложат 250 тысяч рублей

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:48:35+03:00

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Парламент Башкирии рассмотрит законопроект, согласно которому многодетные семьи и семьи с ребенком-инвалидом смогут получить 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Курултая. Льготникам предоставят выбор: или воспользоваться уже действующим правом на бесплатное получение земельного участка для строительства дома, или взять единовременную выплату.

– Мера предложена для удобства льготников. В ряде муниципалитетов есть сложности с выделением участков, обеспечением инфраструктуры соответствующих территорий, – пояснил спикер парламента Константин Толкачев.

По его словам, люди зачастую получают землю не там, где им хотелось бы, а то и вовсе лишены возможности комфортного проживания на участке. Многие льготники не хотят связываться со строительством дома, не имеют финансовых возможностей или предпочитают жить в городе. Именно для людей, которым выделенный участок создает только дополнительные проблемы, и будет предназначена денежная выплата.

ИСТОЧНИК KP.RU