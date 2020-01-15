2020-01-15T13:20:51+03:00
Общество

Башкирию накроет ледяным дождем

Об этом предупредили в госкомитете по ЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ветер может усилиться до 23 метров в секундуВетер может усилиться до 23 метров в секундуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в региональном госкомитете республики по ЧС.

Со ссылкой на метеорологов, спасатели сообщили, что завтра, 16 января, местами по региону ожидается ледяной дождь, а на дорогах возникнут снежные накаты, заносы и гололедица. Юго-западный ветер днем может усилиться до 18-23 метров в секунду.

В Башгидромете рассказали, что температура воздуха ночью составит -4,-9° (при прояснениях подморозит до -17°). Днем столбик термометра может преодолеть нулевую отметку: +1, -4°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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