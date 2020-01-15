В Башкирии инвалид-колясочник 16 лет не может выйти из дома

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:37:05+03:00

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Отдел СК Башкирии в Учалах начал доследственную проверку по сообщению о горожанине с инвалидностью, который не может самостоятельно выходить на улице на протяжении 16 лет. Колясочника не обеспечили жильем, которое отвечало бы условиям его проживания и передвижения.

Следователи намерены установить причины бездействия местных властей, изучить условия проживания мужчину, а также проверить правовые основания для предоставления ему необходимого жилья. В ходе проверку стражи порядка дадут правовую оценку действиям чиновников из районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU