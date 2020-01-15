Посетитель кафе в Башкирии устроил стрельбу из пистолета

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:14:23+03:00

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В башкирском городе Кумертау посетитель кафе устроил стрельбу из пистолета по владельцу заведения. Видео произошедшего, заснятое на камеру наблюдения, было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как четверо мужчин сидят за столиком общепита. В какой-то момент между двумя из них вспыхивает конфликт. Посетитель встает, достает пистолет и угрожает оппоненту. Стрелка пытается удержать знакомый, однако впоследствии агрессивный мужчина выхватывает руку и начинает пальбу.

Как пояснили в пресс-службе МВД, инцидент произошел на прошлой неделе 9 января в кафе по улице Карла Маркса. Известно, что хозяин общепита сделал замечание троим посетителям из Оренбургской области. После словесной перепалки один из мужчин вытащил из кармана травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону противника.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку. Они уже установили причастных и сейчас принимают решение о возбуждении уголовного дела.

В одном из городов Башкирии посетитель устроил стрельбу по хозяину кафе / 15.1..

ИСТОЧНИК KP.RU