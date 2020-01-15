Почтальонку из Башкирии представят к госнаграде за спасение от пожара 20 человек

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:11:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Почтальонку из Башкирии, спасшую 20 человек из огня, представят к государственной награде. Соответствующее поручение дал Радий Хабиров.

– Эльвира Шаяхметова - настоящий герой нашего времени! Она спасла жизни 20 человек, в том числе 7 детей, предотвратив страшную трагедию, – На вручении (награды – прим. авт.) мы с ней встретимся, и я лично поблагодарю её за этот смелый поступок, пожму руку.

Напомним, случай произошел в Межгорье 6 января. В этот день почтальонка Эльвира разносила пенсию. Подойдя к дому по улице Дудорова, женщина увидела, что из окна на втором этаже валит дым и услышала крики. Она бросилась в подъезд и начала стучать во все двери, чтобы люди выходили на улицу. Почтальонка знала, что на втором этаже проживает тяжелобольная женщина – она носила ей пенсию. Шаяхметова поднялась в квартиру и вывела бабушку на улицу. Благодаря отважной женщине всего из опасной зоны было эвакуировано 20 человек, из которых семеро – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU