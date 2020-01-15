«Ужинали с супругой в кафе»: из иномарки уфимского бизнесмена похитили 3 млн рублей

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:44:55+03:00

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На днях в полицию обратился уфимский предприниматель и пожаловался, что неизвестные вскрыли его иномарку, вытащили оттуда дорогую технику и три миллиона рублей. Все произошло вечером 13 января, на парковке напротив популярного кафе «Баракат» по адресу ул. Коммунистическая, 44.

- Кража произошла в период с 20.15 до 20.45,буквально в течение получаса, - жалуется Раушан Хайдаров. – Мы с супругой зашли поужинать в кафе, а когда вышли, увидели, что нашу машину вскрыли.

Воришки, улучив момент, разбили переднее стекло иномарки «Тойота Камри» и вытащили из автомобиля сумку с 3 миллионами рублей, а также дорогой ноутбук и планшет, после чего скрылись в неизвестном направлении. Прибывшие по вызову полицейские изъяли с места преступления осколки стекла, обрывки тонировочной пленки и материи. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сейчас ведется розыск преступников.

- Что в машине находится такая большая сумма денег, никто не знал. Это точно, - утверждает потерпевший. – Сейчас я прошу откликнуться всех очевидцев, которые, возможно, видели что-то, а также автовладельцев, чьи автомобили стояли на той стоянке. Возможно, злоумышленников удастся найти по записям с видеорегистраторов.

Если вам что-то известно о произошедшем преступлении, просьба сообщить об этом в полицию или самому Раушану Хайдарову по номеру 8(909)34-53-835.

Как обещает уфимец, в случае поимки воров по предоставленным уликам вознаграждение гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU