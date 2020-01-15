«Все вопросы берем на себя»: мэр Уфы – о помощи пострадавшим от взрыва газа в жилом доме

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:16:28+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин прокомментировал инцидент со взрывом газовоздушной смеси в жилой двухэтажке на улице Пекинской. По его словам, всем пострадавшим власти города окажут всю необходимую поддержку.

– Все вопросы, связанные с переездом, предоставлением транспортных средств мы берем на себя. Будут проведены работы по восстановлению коммуникаций в остальных квартирах. В ближайшее время произведем техническое обследование всего дома. Подача электроэнергии, водоснабжения, газа и тепла возобновим как только это будет возможным, – написал Мустафин на своей странице в соцсетях. – Мы никого в беде не оставим, всех поддержим.

Он добавил, что в общей сложности в результате взрыва повредились четыре квартиры, в которых проживали 12 человек – всех их поместят в Центр размещения пострадавших Управления гражданской защиты.

Напомним, госпитализация в результате хлопка бытового газа потребовалась троим жильцам: женщине, мужчине и 15-летнему подростку. Спасатели опубликовали видео спасения первой из-под завалов здания, где обрушился потолок и треснула наружная стена.

Инцидентом в доме №16 на улице Пекинской заинтересовались правоохранительные органы. В частности, проверки проводят прокуратура и следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU