2020-01-15T09:32:09+03:00
Происшествия

В Уфе сняли на видео спасение женщины из-под завалов дома, в котором взорвался газ

В двухэтажке на улице Пекинской обрушился потолок
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видео УГЗфото: скриншот видео УГЗ
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В сети появилось видео спасения женщины из-под завалов уфимской двухэтажке, в которой взорвался бытовой газ. Запись опубликовала пресс-служба городского управления гражданской защиты. На кадрах 17-секундного ролика видно, как спасатели оперативно помещают пострадавшую на носилки. Жительница злополучного дома – одна из трех пострадавших в результате хлопка. Помимо нее, сейчас в больнице находится мужчина и ребенок.

Напомним, инцидент в бараке на улице Пекинской произошел сегодня утром, 15 января. В результате взрыва бытового газа в одной из квартир обрушился потолок и треснула наружная стена. По факту происшествия проверки проводят Следственный комитет и прокуратура. Ситуация находится на особом контроле у администрации Уфы.

В Уфе из-под завалов дома, в котором взорвался газ, спасли женщину // 15.1..

ИСТОЧНИК KP.RU

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