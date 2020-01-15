Прокуратура проведет проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Уфе
Прокуратура инициировала проверку в связи со взрывом бытового газа в квартире двухэтажного жилого дома в Уфе. Хлопок произошел сегодня утром, 15 января, в бараке на улице Пекинской. В результате инцидента на втором этаже рухнул потолок. Травмы получили три человека, среди которых ребенок. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Надзорное ведомство привлечет специалистов, чтобы дать оценку деятельности уполномоченных организаций в части обслуживания газового оборудования. Прокуратура также проверит соблюдение жилищных прав пострадавших жильцов.
– Ход и результаты доследственной проверки находятся на особом контроле, добавили в пресс-службе правоохранительного органа.
ИСТОЧНИК KP.RU