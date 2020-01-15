2020-01-15T08:57:30+03:00
Происшествия

Прокуратура проведет проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Уфе

В двухэтажном здании обрушился потолок
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Прокуратура инициировала проверку в связи со взрывом бытового газа в квартире двухэтажного жилого дома в Уфе. Хлопок произошел сегодня утром, 15 января, в бараке на улице Пекинской. В результате инцидента на втором этаже рухнул потолок. Травмы получили три человека, среди которых ребенок. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Надзорное ведомство привлечет специалистов, чтобы дать оценку деятельности уполномоченных организаций в части обслуживания газового оборудования. Прокуратура также проверит соблюдение жилищных прав пострадавших жильцов.

– Ход и результаты доследственной проверки находятся на особом контроле, добавили в пресс-службе правоохранительного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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