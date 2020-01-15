Радий Хабиров рассказал о «серьезной победе» своей команды
В рейтинге Министерства экономического развития Башкирия заняла первое место среди регионов по эффективности регулирующего воздействия на бизнес. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил руководитель республики Радий Хабиров. По его словам, это достижение говорит об отсутствии излишних административных барьеров для предпринимателей.
Глава региона также отметил, что в прошлом рейтинге Башкирия находилась в высшей группе – в числе первой тридцатки. Тот факт, что сейчас республика «вырвалась на первое место по стране», он считает «серьезной победой» своей команды.
– Большой рывок для репутации республики среди инвестиционного сообщества - сигнал бизнесу приходить к нам, платить налоги, создавать новые рабочие места, – написал Хабиров. – Чтобы наши земляки не уезжали на заработки "на севера", а находили достойную работу дома.
ИСТОЧНИК KP.RU