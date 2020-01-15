«Салават Юлаев» уступил «Барысу» в гостях, пропустив пять шайб

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:15:38+03:00

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В Нур-Султане хозяева с ходу начали атаковать и распечатали ворота команды Николая Цулыгина уже на 5-й минуте (0-1). После этого «юлаевцы» сразу же бросились отыгрываться. Спустя 4 минуты Картаев прорвался по флангу и прострелил на партнера – шайба срикошетила от игрока противника и залетела в ворота (1-1). В последующем хоккеисты обоих клубов атаковали с переменным успехом. Казахстансой команде удалось конвертировать выпады в гол на 15-й минуте (2-1).

В начале второго отрезка уфимцам часто удавалось выигрывать подбор на чужой половине, однако подводила реализация. Соперник свои моменты не разбазаривал и отличился в первой серьезной атаке (3-1). Подопечным Цулыгина удалось ответить буквально минуту спустя, причем в меньшинстве. Кадейкин протащил шайбу к воротам «Барыса» и сократил отставание до минимума (3-2).

В стартовом отрезке последней двадцатиминутки «Салават Юлаев» поддавливал соперника. Первые минуты напор уфимцев останавливал вратарь казахстанцев, однако его все-таки удалось переиграть и уравнять шансы команд – дебютный гол в этом сезоне забил Солодухин (3-3). Когда «юлаевцы» сравняли счет, игра поуспокоилась. «Барысу» перехватили инициативу во второй половине заключительного периода. За пять минут до конца встречи хозяева забили дважды. Итоговый счет – 5-3. «Салават Юлаев» начинает выездную серию с поражения.

«Барыс» (Нур-Султан) – «Салават Юлаев» (Уфа)

5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

ИСТОЧНИК KP.RU