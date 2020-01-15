В Башкирии ГАЗель на встречке протаранила ВАЗ-2110, есть погибший

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:17:33+03:00

Удар был такой силы, что 65-летний водитель легкового автомобиля из Златоуста скончался до приезда скорой медицинской помощи.

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Смертельная авария произошла вчера 15 января около полудня в Иглинском районе. На 1517 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 32-летний житель Челябинской области за рулем ГАЗели выехал на обгон фуры и столкнулся со встречным ВАЗом.

Удар был такой силы, что 65-летний водитель легкового автомобиля из Златоуста скончался до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки произошло девять автоаварий, в которых два человека погибли и семь получили травмы, сообщили в республиканской ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU