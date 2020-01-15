2020-01-15T07:07:49+03:00
Общество

В Уфе установят памятник ушедшим на фронт

Объект разместят на железнодорожном вокзале
Эльвина АПАРИНА
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Столица Башкирии готовится к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На железнодорожном вокзале в мае состоится открытие памятника жителям республики, ушедшим на фронт.

Со слов первого вице-премьера Андрея Назарова, чтобы подчеркнуть многонациональность региона, композиция памятника ушедшим на фронт будет состоять из семи фигур в одежде разных национальностей. Чиновник пояснил, что памятник в бронзе уже отливают.

Пока не определились, как будет оформлена площадка, и что будет написано на заднике. Возможно, это будут имена павших или полки, уходящие на войну.

- Словом, нужно все это хорошо продумать, взять на контроль и работать. Осталось совсем немного времени, - сказал Назаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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