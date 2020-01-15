В Уфе установят памятник ушедшим на фронт
Столица Башкирии готовится к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На железнодорожном вокзале в мае состоится открытие памятника жителям республики, ушедшим на фронт.
Со слов первого вице-премьера Андрея Назарова, чтобы подчеркнуть многонациональность региона, композиция памятника ушедшим на фронт будет состоять из семи фигур в одежде разных национальностей. Чиновник пояснил, что памятник в бронзе уже отливают.
Пока не определились, как будет оформлена площадка, и что будет написано на заднике. Возможно, это будут имена павших или полки, уходящие на войну.
- Словом, нужно все это хорошо продумать, взять на контроль и работать. Осталось совсем немного времени, - сказал Назаров.
ИСТОЧНИК KP.RU