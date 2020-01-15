В Уфе из-за хлопка бытового газа пострадали три человека

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:09:45+03:00

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Сегодня, 15 января, в 7 часов утра в МЧС поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов по улице Пекинской произошло ЧП. В квартире на втором этаже обрушился потолок из-за хлопка бытового газа, горение, к счастью, не произошло.

Дом до приезда спасателей самостоятельно покинули 28 человек, среди пострадавших трое жильцов.

В пресс-службе МЧС сообщили, что проводится разборка конструкций. На месте работают 36 человек 11 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. На месте ЧП работают следователи и криминалисты, которые проводят осмотр места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU