В МЧС рассказали, где в Башкирии окунуться в купель на Крещение

14 Янв. 2020 2020-01-14T20:06:43+03:00

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19 января все православные отмечают один из главных праздников - Крещение. По традиции, в этот день люди купаются в специальных прорубях - иорданях. В этом году в республике оборудуют 78 таких купелей, семь из них - в Уфе.

Иордани подготовят в Салавате, на реке Белая близ территории "Муниципальной пожарной охраны", в Октябрьском (озеро «Спартак»), Нефтекамске (река Кама в селе Николо-Березовка), Стерлитамаке (река Ашкадар в районе городского пляжа), в Сибае (река Худолаз) и Агидели (озеро Апаиш).

Полный список официальных мест для крещенских купаний представлен на сайте МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU