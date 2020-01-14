В МЧС рассказали, где в Башкирии окунуться в купель на Крещение
19 января все православные отмечают один из главных праздников - Крещение. По традиции, в этот день люди купаются в специальных прорубях - иорданях. В этом году в республике оборудуют 78 таких купелей, семь из них - в Уфе.
Иордани подготовят в Салавате, на реке Белая близ территории "Муниципальной пожарной охраны", в Октябрьском (озеро «Спартак»), Нефтекамске (река Кама в селе Николо-Березовка), Стерлитамаке (река Ашкадар в районе городского пляжа), в Сибае (река Худолаз) и Агидели (озеро Апаиш).
Полный список официальных мест для крещенских купаний представлен на сайте МЧС по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU