2020-01-15T06:37:52+03:00
Общество

Стало известно, куда летали отдыхать жители Башкирии на новогодние каникулы

В уфимском аэропорту отметили рост количества пассажиров как на внутренних авиалиниях, так и на международных маршрутах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Чаще всего в новогодние каникулы жители Башкирии летали в азиатские страныЧаще всего в новогодние каникулы жители Башкирии летали в азиатские страны
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В аэропорту «Уфа» рассказали, куда летали отдыхать жители Башкирии в новогодние каникулы.

В пресс-службе авиаузла отметили, что с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года услугами аэропорта воспользовались 88 тысяч пассажиров (больше всех в ПФО). Данный показатель вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым нагруженным днем в уфимском аэропорту оказалось 5 января. В тот день воздушная гавань обслужила более 11,8 тысяч пассажиров.

Рост количества пассажиров вырос как на внутренних авиалиниях (16%), так и на международных маршрутах (61%). Самыми популярными заграничными направлениями в новогодние праздники стали Камрань (Вьетнам), Санья (Китай) и Утапао (Таиланд). В этот же список вошли Гоа, Самбул, Дубай и Вена. Среди российских городов в новогодние каникулы жители Башкирии отдавали предпочтение Москве, Санкт-Петербургу и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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