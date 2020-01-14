2020-01-14T09:37:28+03:00
Происшествия

Уфимец избил стоматолога до потери сознания, когда тот удалял зуб

Дебошир выплатил врачу компенсацию и принес публичные извинения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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После удара стоматолог упал на пациенткуПосле удара стоматолог упал на пациенткуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Уфе стоматолога поликлиники избил пациент. Дебошир принес публичные извинения и выплатил пострадавшему 44-тысячную компенсацию. Об этом сообщает Республиканский профсоюз работников здравоохранения, юристы которого вели дело на всех этапах.

Сам инцидент произошел в середине августа прошлого года. Агрессивный пациент пришел в одну из стоматологических поликлиник и потребовал оказать ему помощь без очереди. Мужчине предложили взять талончик и дождаться своей очереди. Уфимца здешний порядок не устроил. Он начал оскорблять работников регистратуры, а затем пошел в кабинет к стоматологу.

Врач в это время удалял зуб своей пациентки. Медик попросил буяна выйти из кабинета, после чего получил удар в висок – да такой силы, что потерял сознание и упал прямо на сидящую в стоматологическом кресле женщину.

–Хорошо хоть в руках инструментов не было, а то еще бы и пациентка могла получить увечья», – сказал пострадавший специалистам профсоюза.

Юрист правозащитной организации сразу же дал пострадавшему врачу несколько рекомендаций: зафиксировать побои, обратиться в полицию и оформить случай как производственную травму. Стоматолог две недели провел на больничном.

В конечном счете скандалиста удалось привлечь к ответственности. Он выплатил денежную компенсацию в размере 44 тысяч рублей и публично извинился перед коллективом поликлиники, а также направил письмо с извинениями в СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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