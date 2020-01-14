Здание Северного автовокзала в Уфе перестроят в центр интеллектуальной транспортной системы

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:43:24+03:00

Судьбу пустующего объекта обсудили во время «Транспортного часа»

Изменить размер текста: A A

Стала известна судьба здания Северного автовокзала, которое пустует уже несколько лет. Власти Башкирии решили – здесь разместят ситуационный центр ГКУ «Центр организации дорожного движения», который станет оператором интеллектуальной транспортной системы. Ее создание обсудили во время «Транспортного часа» в правительстве Башкирии.

По предварительным данным, на реконструкцию могут выделить 1,1 млрд рублей Минтранс РФ.

Общая стоимость проекта составит 1,5 млрд рублей, доля республиканского бюджета — 400 млн. Реализовать его планируется в течение пяти лет. Финансирование на три года вы размере 660 млн рублей уже направлены региону.

Планируется сделать интеллектуальную дорожную систему по типу московской. Должно появиться 134 светофора, умеющих определять заторы и распределять потоки; 19 «умных» дорожных знаков, определяющих скорость потока; 6 пунктов весогабаритного контроля; 56 специальных камер, отслеживающих нарушения стоянки и парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU