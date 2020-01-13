2020-01-13T21:13:15+03:00
Общество

Жители Уфы обвиняют соседей в жестокой расправе над котом

По их мнению усатого намеренно сбросили с 18 этажа [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Накануне в одном из районов Уфы произошел жуткий случай. Неизвестные сбросили с 18 этажа кота, который жил в подъезде. Страшные кадры гибели животного засняли камеры наружного наблюдения. Видеоролик оказался в распоряжении корреспондентов столичного телеканала «Вся Уфа».

Съемочная группа телеканала прибыла в тот самый дом, чтобы разузнать, кто мог так жестоко поступить с котом. Жители подъезда, где он жил, обвиняют в случившемся своих соседей, с которыми у них был конфликт. Те категорически отрицают свою причастность к этому случаю и утверждают, что кота могли сбросить с последнего этажа хулиганы.

Как сообщает столичный телеканал «Вся Уфа», жители, которых считают виновниками гибели животного, ведут себя по меньшей мере странно. По словам соседей, они постоянно ходят с холодным оружием и ведут себя вызывающе. Доказательств того, что именно они таким жестоким способом избавились от кота пока нет.

Корреспонденты телеканала «Вся Уфа» и зоозащитники обратились в правоохранительные органы с заявлением, где потребовали найти и наказать живодеров.

Кот упал с 18 этажа в Уфе и погиб // 13.01.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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