2020-01-13T18:26:28+03:00
Происшествия

В Уфе разыскивают молодых людей, похитивших ящики для пожертвований с деньгами для больных детей

Сейчас злоумышленников разыскивает полиция
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видео с камер наружного наблюденияФото: скриншот видео с камер наружного наблюдения
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В ночь с 10 на 11 января в Уфе двое молодых людей похитили ящики для пожертвований с деньгами для больных детей. Неизвестные попали в объектив камер наружного наблюдения и теперь их разыскивает полиция.

Пластмассовые ящики принадлежали благотворительному фонду «ВИТАЕ» и стояли, как правило, в небольших кафе. Каждый желающий мог положить туда небольшую сумму. Деньги собирали на лечение тяжело больных детей. Руководители фонда написали заявление в МВД по Башкирии.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Известно, что неизвестные за одну ночь похитили два таких ящика. Один случай произошел в кафе в микрорайоне Инорс, второй на следующую ночь в Сипайлово. В обоих случаях парни действовали по одной схеме: кто-то из двоих забегал внутрь, хватал ящик и убегал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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