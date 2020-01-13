2020-01-13T17:38:47+03:00
Общество

В 2019 году экспорт сельхозпродукции Башкирии достиг 92,5 млн долларов

Данные привела Федеральная таможенная служба
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По словам главы минсельхоза, Башкирия сделала качественный рывок в экспортеПо словам главы минсельхоза, Башкирия сделала качественный рывок в экспорте
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За 11 месяцев 2019 года Башкирия экспортировала сельхозпродукции на 92,5 млн долларов. Это на 22,7 млн долларов больше, чем показатель прошлого года. Об этом сообщает региональный Минсельхоз со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Экспорт продукции АПК Башкирии в 2019 году оказался на 1,5 млн долларов больше, чем годовой целевой индикатор. По словам главы республиканского министерства сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, регион сделал не только количественный, но и «качественный рывок в развитии экспорта».

Министр отметил, что если раньше Башкирия продавала за рубеж в основном сырье, то сегодня основную долю занимают продукты переработки: растительные и животные масла (43,5%), спирта (21%), зерна (18,2%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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