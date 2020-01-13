2020-01-13T17:14:13+03:00
Общество

Поцарапал коленку и перестал двигаться: в Башкирии 10-летний мальчик подцепил неизвестную инфекцию

Его готовят к переезду в уфимскую больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ProUfu.ruфото: ProUfu.ru
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В Учалинской ЦРБ на грани жизни и смерти находится 10-летний Алмас Шарафутдинов. В больницу его привезли с множеством пугающих симптомов: головокружение, пятна на ногах и руках, сыпь и опухшая голова. В очереди к врачу ребенку начало рвать.

Как сообщает издание ProUfu.ru, все началось в минувшую субботу, когда мальчик поцарапал коленку. На первый взгляд незначительная рана привела к драматическим последствиям. Вечером у Алмаса закружилась голова, к ночи – появилась сыпь на ноге и опухла голова. Шокированная происходящим мать мальчика вызвала такси и поехала с сыном в Учалы. Сама семья жила в глухой деревне, в 20 километрах от административного центра.

В очереди к врачу в коридоре больницы мальчика начало рвать. После сдачи анализов его положили в хирургию, а затем перевели в педиатрическое отделение. Мать Алмаса сказала журналистам, что ее ребенку пришлось ввести обезболивающее, потому что он буквально кричал от боли. Сейчас у мальчика температура под 38 градусов, и он практически не двигается.

В Учалинской ЦРБ пояснили, что завтра Алмаса перевезут на «скорой» в уфимскую РДКБ на дообследование и последующее лечение. По словам замглавврача по медицинской части Арслана Файзуллина, ребенок прибыл в больницу в более запущенном состоянии, чем сейчас. Медик сказал, что по итогам врачебной комиссии был поставлен диагноз. Перевод в столицу Башкирии согласован с заведующим отделением РДКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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