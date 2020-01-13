2020-01-13T20:09:44+03:00
Общество

Власти Уфы рассказали, где можно будет окунуться в прорубь на Крещение

Для горожан подготовят семь купелей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
Изменить размер текста:

В уфимской администрации сообщили, где горожанам можно будет окунуться в прорубь на Крещение.

Один из главных православных праздников Крещение Господне отмечается 19 января. Традиционно в этот день люди собираются на купание в прорубях. Всего в столице Башкирии будут подготовлены семь купелей.

На озере Кустарево (Демский район);

на озере «Солдатское» в парке имени Ивана Якутова (Советский район);

на реке Уфа в деревне Князево (Калининский район), в микрорайоне Сипайлово на пляже «Берег Солнца»

на реке Белая вблизи бассейна «Юность» (Кировский район), в микрорайоне Нижегородка, вблизи СОК «Биатлон» в (Орджоникидзевский район).

В местах купаний будут дежурить сотрудники «скорой», спасатели, полицейские и городской центр общественной безопасности. Купели снабдят поручнями и лестницами. Помимо этого, на местах будут установлены палатки с обогревом для переодевания, а также полевые кухни и точки с горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Уфы обвиняют соседей в жестокой расправе над котом
Власти Уфы рассказали, где можно будет окунуться в прорубь на Крещение
В Башкирии глава района прокомментировал погром на сельском кладбище
Большинство жителей Уфы остались недовольны транспортной реформой в городе
В Уфе разыскивают молодых людей, похитивших ящики для пожертвований с деньгами для больных детей
В 2019 году экспорт сельхозпродукции Башкирии достиг 92,5 млн долларов
Поцарапал коленку и перестал двигаться: в Башкирии 10-летний мальчик подцепил неизвестную инфекцию
Между Уфой и Минеральными водами откроется прямое сообщение
В Башкирии сохранится сильный ветер и метель
Жителя Башкирии обвинили в изнасиловании 17-летней свояченицы
«Жизнь нас рассудит»: Радий Хабиров – о «сухом законе» в Башкирии
Глава Башкирии рассказал о главном позоре своей управленческой команды
В Башкирии без вести пропал мужчина, отправившийся на Инзерские зубчатки
В Башкирии за один год рождаемость снизилась на 10,5%
Счастливчик из Башкирии стал миллионером
Стали известны подробности сообщения об акте терроризма в уфимском аэропорту
В Башкирии прекратили поиски пропавшей в канун Нового года 35-летней женщины
В Башкирии специальные комиссии проверят правильность доначислений за отопление
«Салават Юлаев» с разгромным счетом обыграл рижское «Динамо»