Власти Уфы рассказали, где можно будет окунуться в прорубь на Крещение

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:09:44+03:00

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В уфимской администрации сообщили, где горожанам можно будет окунуться в прорубь на Крещение.

Один из главных православных праздников Крещение Господне отмечается 19 января. Традиционно в этот день люди собираются на купание в прорубях. Всего в столице Башкирии будут подготовлены семь купелей.

На озере Кустарево (Демский район);

на озере «Солдатское» в парке имени Ивана Якутова (Советский район);

на реке Уфа в деревне Князево (Калининский район), в микрорайоне Сипайлово на пляже «Берег Солнца»

на реке Белая вблизи бассейна «Юность» (Кировский район), в микрорайоне Нижегородка, вблизи СОК «Биатлон» в (Орджоникидзевский район).

В местах купаний будут дежурить сотрудники «скорой», спасатели, полицейские и городской центр общественной безопасности. Купели снабдят поручнями и лестницами. Помимо этого, на местах будут установлены палатки с обогревом для переодевания, а также полевые кухни и точки с горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU