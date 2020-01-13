Между Уфой и Минеральными водами откроется прямое сообщение

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:07:51+03:00

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В аэропорту «Уфа» откроют новое направление – в Минеральные воды Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Жители Башкирии и соседних регионов смогут напрямую летать в Минеральные воды с 30 марта. Полеты на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Перелетами займется авиакомпания «Азимут». Из Уфы лайнеры будут отправляться в 6:15 утра, время прилета в столицу Башкирии – 12:45 по местному времени.

В пресс-службе уфимского аэропорта напомнили, что в 2019 году местная воздушная гавань стала одной из первых в стране, где доля региональных рейсов превысила 56%.

ИСТОЧНИК KP.RU