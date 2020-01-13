Жителя Башкирии обвинили в изнасиловании 17-летней свояченицы

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:08:56+03:00

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В Илишевском районе Башкирии местного жителя обвинили в изнасиловании 17-летней свояченицы. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Собеседник рассказал, что сообщение об изнасиловании поступило в полицию 11 января от 49-летнего мужчины – предположительно, общего знакомого потерпевшей и подозреваемого. Заявитель рассказал, что за день до этого 30-летний житель деревни Марино в собственном доме надругался на несовершеннолетней сестрой своей жены. Сама девушка живет в Нефтекамске и, по всей видимости, приехала к родственникам на время каникул. Известно, что она учится на втором курсе колледжа.

Следственно-оперативная группа доставила подозреваемого мужчину в отдел в МВД. Правоохранителям предстоит выяснить, имело ли место изнасилование на самом деле.

ИСТОЧНИК KP.RU