В Башкирии сохранится сильный ветер и метель

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:38:45+03:00

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МЧС Башкирии вновь объявило штормовое предупреждение. Второй день подряд на территории республики прогнозируются неблагоприятные явления: сильный ветер, гололед и метель.

В ближайшие сутки в Башкирии сохранится облачная погода. Грядущей ночью ожидается снег, местами метель, днем осадков будет меньше. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный. Его скорость составит 8-13 метров в секунду, ночью возможны порывы до 18 м/с. Ночью температура воздуха понизится до -4,-9°, днем станет немного теплее – 1,-6°.

Жизнь водителям изрядно подпортят снежные заносы, накаты и гололедица, а также ухудшение видимости в снеге – до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU