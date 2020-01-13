«Жизнь нас рассудит»: Радий Хабиров – о «сухом законе» в Башкирии

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:11:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве Башкирии снижение числе несчастных случаев с летальным исходом связали с «сухим законом», введенным в новогодние каникулы.

По данным начальника МЧС по республике, число погибших в пожарах в новогодние праздники удалось снизить в четыре раза – с 20 (в прошлом году) до пяти. На 19% снизилось и количество пожаров. Марат Латыпов отметил, что если раньше большинство погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, то в эти каникулы спасатели зафиксировали всего один такой случай.

– Жизнь нас рассудит: правильно мы делаем или нет, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я считаю, что нам этот разрыв продажи алкоголя нужно было делать, — сказал Радий Хабиров о веденном на новогодние праздники запрете.

Напомним, в Башкирии продажу алкоголя ограничили 3 января, а с 4 по 6 число спиртное можно было купить только с 10:00 до 14:00. В эти дни полиция провела более 950 рейдов и выявила 183 факта нарушения запрета продажи алкоголя. Из оборота было изъято более тысячи литров спиртного.

Чтобы увести людей от застолья, власти республики организовали спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. На совещании сообщили, что «Новогодние семейные игры» собрали 320 тысяч участников.

ИСТОЧНИК KP.RU