2020-01-13T13:46:55+03:00
Политика

Глава Башкирии рассказал о главном позоре своей управленческой команды

Радий Хабиров заявил об этом во время оперативного совещания
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 13 января, во время оперативного совещания в башкирском правительстве обсуждались меры государственной поддержки рождаемости в республике. С докладом на эту тему выступила вице-премьер Ленара Иванова. Она рассказала о том, что власти региона планируют сделать, чтобы население Башкирии прирастало естественным путем – за счет повышения рождаемости и снижения смертности.

В какой-то момент во время выступления вице-премьера прервал глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что поддержка рождаемости в регионе – одна из основных задач на ближайшее будущее.

- Это будет как страшный сон, когда четырехмиллионная республика в трехмиллионную. Для нашей управленческой команды – это настоящий позор, - подчеркнул Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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