В Башкирии без вести пропал мужчина, отправившийся на Инзерские зубчатки

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:31:23+03:00

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В Башкирии на Инзерских Зубчатках без вести пропал турист. Мужчина обещал родным вернуться на следующий день после отъезда, но дома так и не появился. О пропаже мужчины рассказал председатель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», 57-летний мужчина выехал из родного Белорецка в сторону хребта на своей «Волге» 11 января. Родным он пообещал вернуться на следующий день, однако к обеду его так и не дождались. Известно, что спасатели искали туриста всю минувшую ночь, но безрезультатно. Сегодня, передает «Башинформ», поиски продолжились.

По словам Гумерова, с начала 2020 года в республике зарегистрировано девять обращений от потерявшихся туристов и рыбаков. Совместными усилиями МЧС, Госкомитета по ЧС и сотрудников полиции 25 гражданам была своевременно оказано помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU