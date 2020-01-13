В Башкирии за один год рождаемость снизилась на 10,5%

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:40:59+03:00

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В правительстве Башкирии обсудили меры по повышению рождаемости. По данным министра семьи, труда и соцзащиты населения Ленары Ивановой, в 2019 году в республике родились 42 тысячи детей – этот показатель на 10,5% ниже, чем в предыдущем году. 53% рождений приходится на пять округов и три муниципальных района: Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Салават, Октябрьский, Туймазинский, Белорецкий и Уфимский районы.

Для роста численности населения Башкирии ежегодно нужно более пяти тысяч дополнительных рождения. Чтобы стимулировать рождаемости, министерство семьи подготовило ряд мероприятий. Среди них повышение репродуктивного здоровья, сдерживание миграции, а также развитие дружественной семье инфраструктуры и формирования положительного образа семьи. Эти меры, по словам Ивановой, могут дать дополнительный прирост в 8,5 тысяч рождений до 2024 года. Большие надежды министерство возлагает на национальный проект «Демография».

– Решать демографическую проблему, просто заливая её деньгами, невозможно. Если не предпринять комплексные меры по повышению рождаемости, то мы и дальше будем падать, – прокомментировал доклад министра Радия Хабиров. – Вы определили, что мы можем сделать, за это вам большое спасибо. Теперь всё это надо реализовать. Давайте начинать работу.

ИСТОЧНИК KP.RU