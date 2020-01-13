Счастливчик из Башкирии стал миллионером
Житель Башкирии выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей.
Известно, что обладателя счастливого билета из Башкирии зовут Дмитрий Калмыков. В лотерее он участвовал не совсем обычном образом – через мобильный телефон.
- Проснулся и понял, что сегодня мой день. Купил билет в мобильном приложении «Столото». На следующий день, переборов волнение, решил его проверить, - рассказал Дмитрий.
По словам организаторов лотереи, обладатель счастливого билета растерян и до сих пор не может поверить в свою удачу. Мужчина до сих пор не решил, на что потратит богатство, которое в одночасье обрушилось на него
ИСТОЧНИК KP.RU