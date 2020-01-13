Стали известны подробности сообщения об акте терроризма в уфимском аэропорту

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:37:49+03:00

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В полицию о заложенной в международном аэропорту «Уфа» бомбе сообщил 39-летний местный житель. По данным собственного источника «КП-Уфа», в момент вызова мужчина находился в пьяном состоянии.

Сегодня, 13 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава госкомтранса Тимур Мухаметьянова рассказал о ложном сообщении о заложенной в аэропорту бомбе. Глава ведомстве отметил, что во время обследования аэровокзального комплекса никаких взрывчатых устройств обнаружено не было. Поднявшего тревогу мужчину задержали.

Собеседник «КП-Уфа» передал, что вызов в полицию поступил 11 января в три часа дня. Звонивший находился в состоянии алкогольного опьянения. Эвакуацию посетителей правоохранители решили не проводить. Телефонного хулигана задержали сотрудники Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Телефон, с которого он звонил, был изъят, а самого мужчину взяли под стражу. В отношении него следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкции статьи предусматривают штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Известно, что задержанный является уроженцем Новосибирской области. Несколько лет назад он приехал в Уфу и обосновался в Калининском районе. Формально нигде не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU