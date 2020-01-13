2020-01-13T10:38:00+03:00
Общество

В Башкирии специальные комиссии проверят правильность доначислений за отопление

Ситуацию, взволновавшую жителей республики на прошлой неделе, взяло на контроль министерство ЖКХ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Специальные комиссии проверят правильность доначислений за отопление в многоквартирных домах Башкирии. Об этом на еженедельной оперативке в правительстве республики сообщили министр ЖКХ Борис Беляев.

В комиссии войдут несколько организаций, среди которых госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору, управляющие компании, а также общественность. Они проверят все 485 домов, жители которых получили доначисления.

– Власти республики предложили «БашРТС» предоставить гражданам рассрочку по оплате доначисленных сумм без взимания штрафов и пеней, – сообщили в пресс-службе главы РБ.

По словам главы минЖКХ, подобные перерасчеты – стандартная практика, обусловленная особенностями расчета платежей за тепло. Он также отметил, что по 5 535 домам корректировка на сумму более одного миллиарда рублей была проведена в пользу жителей.

Комментируя доклад министра, Радий Хабиров сказал, что «нужно рассказывать людям, что происходит и почему». По его мнению, масса обращений связана с тем, что «жителям просто не хватает информации».

Напомним, плательщики массово жаловались в соцсетях на огромные суммы за тепло в январских квитанциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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