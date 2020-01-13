2020-01-13T09:23:55+03:00
Общество

Уфимка сообщила о заложенной в международном аэропорту бомбе

Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве
Владислав КАЗАНЦЕВ
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К счастью, тревога оказалась ложнойК счастью, тревога оказалась ложной
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В субботу 11 января на пульт дежурного уфимской полиции поступило сообщение о бомбе, якобы заложенной в международном аэропорту «Уфа». Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказал председатель госкомтранса Тимур Мухаметьянов.

На место в экстренном порядке были направлены саперы со служебными собаками и мобильными досмотровыми установками. Были усилены входные группы терминалов. После досмотра аэровокзального комплекса стало ясно, что тревога была ложной.

По словам Мухаметьянова, личность звонившей женщины удалось установить. Впоследствии она была задержана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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