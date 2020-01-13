Уфимка сообщила о заложенной в международном аэропорту бомбе

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:23:55+03:00

Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве

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В субботу 11 января на пульт дежурного уфимской полиции поступило сообщение о бомбе, якобы заложенной в международном аэропорту «Уфа». Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказал председатель госкомтранса Тимур Мухаметьянов.

На место в экстренном порядке были направлены саперы со служебными собаками и мобильными досмотровыми установками. Были усилены входные группы терминалов. После досмотра аэровокзального комплекса стало ясно, что тревога была ложной.

По словам Мухаметьянова, личность звонившей женщины удалось установить. Впоследствии она была задержана.

ИСТОЧНИК KP.RU