«Салават Юлаев» с разгромным счетом обыграл рижское «Динамо»

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:01:29+03:00

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Накануне «Салават Юлаев» на домашней «Уфа-арене» принимал рижское «Динамо». Игра завершилась разгромной победой хозяев – 5:0.

Уфимцы начали ударно. Уже на второй минуте встречи шайбой отметился Владимир Жарков. Он бросил в одно касание после передачи Кадейкина (1-0). На протяжении всего периода «юлаевцы» пытались закрепить преимущество, но счет на табло остался неизменным.

Старания подопечных Николая Цулыгина конвертировались в шайбы во втором периоде, когда уфимцы оказались в большинстве. На 45-й минуте гол забил Хартикайнен, а спустя три минуты Сошников замкнул прострел на дальней штанге (3-0). После третьей шайбы хозяева сбавили пыл, но сохранили игровое преимущество.

В заключительной трети матча никаких изменений в расстановке сил не произошло. «Юлаевцы» продолжали активничать в атаке, в одной из которых гол забил Кручинин (4-0). Шайба стала для игрока дебютной в составе СЮ. Точку в матче на 48-й минуте поставил отметившийся дублем Эдуард Гиматов (5-0).

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Рига)

5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Голы:

1:0 (02:03) – Владимир Жарков (Павел Коледов, Александр Кадейкин);

2:0 (25:43) – Тему Хартикайнен (Сакари Маннинен, Никита Сошников, бол.);

3:0 (26:46) – Эдуард Гиматов (Сакари Маннинен, Никита Сошников, бол.);

4:0 (45:30) – Алексей Кручинин (Пётр Хохряков, Александр Бурмистров);

5:0 (48:22) – Эдуард Гиматов (Александр Кадейкин, Данил Башкиров).

ИСТОЧНИК KP.RU