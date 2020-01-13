В Башкирии из собачьей конуры украли миллион рублей
О пропаже денег сообщил бизнесмен из Стерлитамака
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Для жителя Стерлитамака новый год начался с похода в полицию. Мужчина заявил, что у него пропали 1,1 миллиона рублей, причем похитили их из необычного тайника - собачьей будки. Ситуация усложнилась тем, что 45-летний бизнесмен отмечал новогодние праздники и не сразу заметил пропажу.
Как сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на собственный источник в полиции, неизвестные обчистили конуру где-то между 27 декабря и 10 января. Стражи порядка начали поиск преступников, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU