2020-01-13T07:01:22+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина отравилась водой из скважины

Врачи установили, что причиной отравления стал аммиак
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В больницу Стерлитамака на днях была доставлена женщина. Врачи диагностировали у нее отравление аммиаком. Сама пострадавшая уверена, что причиной отравления стала вода, которую она набрала из скважины в садоводческом некоммерческом товариществе «Агидель» у Бельского моста.

По словам женщины, аммиак попал туда еще в августе прошлого года. Местное издание "Стерлитамакский рабочий" сообщает, что в воде действительно обнаружилось это вещество, вот только откуда оно там взялось, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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