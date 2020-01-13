Прокурором Башкирии назначили Владимира Ведерникова
Новым прокурором Башкирии стал Владимир Ведерников. Указ о его назначении в конце декабря подписал президент России Владимир Путин.
В пресс-службе республиканской прокуратуры рассказали, что Ведерников родился в 1974 году в Томске. Окончил Томский государственный университет в 1996 году, после чего устроился в органы прокуратуры. С 2000-го года ушел на повышение в Москву, где занимал посты запрокурора Центрального административного округа Москвы, замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России.
Последние семь лет, с 2012 по 2019 годы, был заместителем прокурора Москвы.
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