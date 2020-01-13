2020-01-13T07:25:26+03:00
Общество

Жителям Башкирии объяснили, как спастись от назойливых коллекторов

Приставы разработали специальную памятку по взаимодействию с ними
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Как защититься от настойчивых коллекторов, рассказали в Управлении службы судебных приставов по Башкирии. В ведомстве напомнили, что коллекторы подчиняются федеральному закону, где прописаны определенные ограничения. Так, они не могут звонить должникам с 22 до 8 часов в будние и с 20 до 9 часов в выходные дни. Более того, разрешен один звонок в сутки и восемь в месяц. Встречи допустимы лишь раз в неделю

Категорически запрещены угрозы причинения вреда имуществу, здоровью или жизни, унижение человека и психологическое давление.

Если коллекторы нарушают эти запреты, ведут себя агрессивно, оскорбляют или портят имущество, приставы советуют обратиться в полицию. В таком случае неуемным работникам грозит административная и даже уголовная ответственность. Если же они не угрожают, но все же нарушают правила общения с должником, то необходимо обратиться в Службу судебных приставов;

Узнать, как написать обращение, или получить советы по взаимодействию с коллекторами можно на личном приеме (ул. Цюрупы, 95), по телефону «горячей линии» 8 (347) 273-71-49 или в группе «Надзор за коллекторами» в соцсети ВКонтакте. Полезно будет и изучить соответствующую памятку с сайта УФССП по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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