«Пусть Бог тебя примет как сына»: в Башкирии после суда скончался экс-начальник ГИБДД района

12 Янв. 2020 2020-01-12T20:46:25+03:00

Фарита Абдулнасырова обвиняли в получении взятки, и его сердце не выдержало

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В Хайбуллинском районе вчера, 11 января, скончался 44-летний Фарит Абдулнасыров, бывший начальник ГИБДД района. У мужчины остановилось сердце из-за постоянных переживаний – в 2019 году его обвинили во взяточничестве и уволили из органов внутренних дел.

Информация о его смерти появилась в социальных сетях, трагической новостью поделилась сестра экс-полицейского.

- Словно крылья за спиной сорвали у меня. Не стало биться сердце брата. Я горжусь ,что у меня был такой брат, когда мне было плохо, я набирала его и плакала, душу изливала, он молча слушал, давал советы. Прошу только Всевышнего, чтобы он тебя принял, как сына. Как сильно я люблю тебя, мой добрый, чуткий брат, мой ангел, что был при жизни рядом, - написала она в социальных сетях.

По Фариту Абулнасырову скорбит весь Хайбуллинский район. Его называют добрым, отзывчивым человеком. На похороны мужчины пришли сотни человек.

Уголовное дело в отношении экс-полицейского рассматривали 10 января, а сердце мужчины перестало биться на следующий день. Пока неизвестно, какое решение тогда принял суд, и прошло ли заседание полноценно.

Фарита Абдулнасырова похоронили сегодня, 12 января, в деревне Абдулнасырово.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким усопшего.

ИСТОЧНИК KP.RU