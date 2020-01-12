В Уфе загорелся элитный ресторан, эвакуированы 43 человека

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:59:24+03:00

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Сегодня вечером, 12 января, у элитного ресторана «Высота» по улице Менделеева в Уфе загорелась кровля. На место прибыли сотрудники МЧС. До их приезда сотрудники заведения на улицу вывели 43 человека, четверо из них дети.

Спасатели обнаружили, что горит вытяжная труба на уровне третьего этажа железобетонного здания размером 30х40 м. Открытое горение ликвидировано. Погибших, пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, огнем повредились деревянная конструкция карниза на площади 3 кв.м., рекламный баннер и вентиляционное оборудование на кровле.

- Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU